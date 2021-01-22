С понедельника школьники Киева вернутся за парты

По словам мэра Киева, столица обеспечила все школы дезинфекторами, а также разработала механизм действий в случае выявления вспышек заболевания.

Все школьники вернутся к учебе с понедельника, 25 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент", — сказал он.

По его словам, Киев обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также разработал механизм действий в случае выявления вспышек заболевания.

Кроме того, детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, 11 января киевские школьники вышли с зимних каникул. Тем не менее обучение для них проходит в дистанционном формате на время действия карантина в Украине.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что на локдауне большинство школ отправят на каникулы, а школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, уйдут на дистанционное обучение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.