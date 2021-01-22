З понеділка школярі Києва повернуться за парти

За словами мера Києва, столиця забезпечила всі школи дезінфекторами, а також розробила механізм дій у випадку виявлення спалахів захворювання.

Усі школярі повернуться до навчання з понеділка, 25 січня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Усі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. В установах запровадили оновлений санітарний регламент", — сказав він.

За його словами, Київ забезпечив усі комунальні установи дезінфекційними засобами, а також розробив механізм дій у випадку виявлення спалахів захворювання.

Крім того, дитячі садки продовжать працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, 11 січня київські школярі вийшли із зимових канікул. Проте навчання для них проходить у дистанційному форматі на час дії карантину в Україні.

Раніше Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що під час локдауну більшість шкіл відправлять на канікули, а школи, у яких канікулярний фонд уже скінчився, будуть навчатися дистанційно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.