"Есть угроза жизни": жертва изнасилования в Кагарлыке до сих пор находится под охраной

В пятницу 22 января, в Обуховском районном суде пройдет ключевое заседание по делу об изнасиловании в Кагарлыке.

Жительница города Кагарлык, расположенного в Киевской области, Неля Погребицкая, которую по данным следствия изнасиловали и пытали в городском отделении полиции, до сих пор находится под охраной правоохранителей.

Об этом сообщила адвокат жертвы пыток Злата Симоненко в эфире "ТСН" в пятницу, 22 января. В частности, ведущие программы "Сніданок з 1+1" отметили, что в этот день пройдет судебное заседание, на котором рассмотрят изменение меры пресечения для двух полицейских, которые "непосредственно причастны" к изнасилованию, будучи его свидетелями.

Речь идет о бывшем руководителе указанного полицейского отделения Сергее Панасенко и экс-полицейском Ярославе Левандюке.

"По нашему мнению меру пресечения им не изменят, поскольку риски не уменьшились относительно жизни и здоровья потерпевших. Там она не одна на сегодня: органы прокуратуры определили уже пять потерпевших особ. Там более чем три эпизода соответствующих, совершения незаконных действий со стороны правоохранителей", – отметила Злата.

Кроме того адвокат уточнила, что главные подозреваемые – Сергей Сулима и Николай Кузив – находятся в настоящее время в СИЗО. Ведущие поинтересовались, как поживает жертва изнасилования.

"До сегодняшнего дня она находится под охраной, поскольку двое других подозреваемых (Панасенко и Левандюк) – под домашним арестом. Так как есть риск, что будет осуществлено давление на ее показания. Сейчас у нас начинается ключевой процесс в этой процедуре, поскольку ее показания будут ключевыми по этому уголовному делу", – отметила адвокат.

По ее словам, Погребицкая должна открыть в суде под присягой все детали и подробности произошедшего.

[ + – ] Видео: YouTube / ТСН

Напомним, Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу в Кагарлыке обратилась женщина 1994 года рождения, которая рассказала об избиении и изнасиловании. Она заявила, что над ней надругались сотрудники полиции Кагарлыка. Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.