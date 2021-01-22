"Є загроза життю": жертва зґвалтування в Кагарлику досі перебуває під охороною

У п'ятницю 22 січня, в Обухівському районному суді відбудеться ключове засідання у справі про зґвалтування в Кагарлику.

Мешканка міста Кагарлик, розташованого в Київській області, Неля Погребицька, яку за даними слідства зґвалтували і катували в міському відділенні поліції, досі знаходиться під охороною правоохоронців.

Про це повідомила адвокатка жертви тортур Злата Симоненко в ефірі "ТСН" у пʼятницю, 22 січня. Зокрема, ведучі програми "Сніданок з 1+1" зазначили, що цього дня відбудеться судове засідання, на якому розглянуть зміну запобіжного заходу для двох поліцейських, які "безпосередньо причетні" до зґвалтування, будучи його свідками.

Йдеться про колишнього керівника зазначеного поліцейського відділку Сергія Панасенка й екс-поліцейського Ярослава Левандюка.

"На нашу думку запобіжний захід їм не змінять, оскільки ризики не зменшилися відносно життя і здоровʼя потерпілих. Там вона не одна сьогодні: органи прокуратури визначили вже пʼять потерпілих осіб. Там більше ніж три епізоди відповідних здійснень незаконних дій з боку правоохоронців", — зазначила Злата.

Крім того адвокатка уточнила, що головні підозрювані — Сергій Сулима і Микола Кузів — знаходяться наразі в СІЗО. Ведучі поцікавилися, як поживає жертва зґвалтування.

"До сьогоднішнього дня вона знаходиться під охороною, оскільки двоє інших підозрюваних (Панасенко і Левандюк) — під домашнім арештом. Оскільки є ризик, що на її свідчення будуть тиснути. Зараз у нас починається основний процес у цій процедурі, оскільки її свідчення будуть головними у цій кримінальній справі", — зазначила адвокатка.

За її словами, Погребицька повинна розказати в суді під присягою всі деталі і подробиці події.

[ + – ] Відео: YouTube/ТСН

Нагадаємо, 24 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що до лікарні в Кагарлику звернулася жінка 1994 року народження, яка розповіла про побиття та згвалтування. Вона заявила, що стала жертвою статевих домагань співробітників поліції Кагарлика. Поліцейських-ґвалтівників одразу звільнили, а всіх їх товаришів по службі відправили на переатестацію.