Зеленский после пожара в Харькове заверил, что нелегальные хосписы никто закрывать не будет

По словам главы государства, Харьков должен стать примером для всей Украины, однако "рубить с плеча" незаконные приюты по Украине Киев не намерен.

В ходе своего пятничного визита в Харьков, который состоялся в связи с летальным пожаром в доме престарелых, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен закрывать подобные заведения, существующие в стране.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход", – заявил президент выступая перед харьковскими журналистами, после посещения места трагедии.

Глава государства уточнил: "Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации".

"Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок – как заходить на объект, что с ним делать, куда отправлять людей, как это должно фиксироваться, где и на каких площадках об этом должен подаваться информация", – цитирует Зеленского сайт главы государства.

При этом, президент попросил правоохранительные органы и профильные ведомства отслеживать, "что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы".

Также, по словам украинского лидера, соцслужбы должны систематизировать информацию по этой малозащищенной категории лиц: "Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным и что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, и в каких больницах за ними смотрят".

Зеленский заключил, что в итоге такой "реформы", города и области должны получить возможность самостоятельно предоставлять такие услуги для престарелых, причем "высокого, качественного уровня".

Напомним, во время своего визита в Харьков, Зеленский заявил, что подпишет указ об объявлении 23 января днем траура по всей стране из-за пожара, который случился накануне в пансионате с пенсионерами в Харькове.