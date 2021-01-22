Зеленський після пожежі в Харкові запевнив, що нелегальні хоспіси ніхто не закриватиме

За словами глави держави, Харків повинен стати прикладом для всієї України, однак "рубати з плеча" незаконні притулки в Україні він не має наміру.

Під час свого п'ятничного візиту до Харкова, який відбувся через летальну пожежу в будинку для літніх людей, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не має наміру закривати такі заклади, які існують в країні.

"Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід", — заявив президент виступаючи перед харківськими журналістами, після відвідин місця трагедії.

Голова держави уточнив: "Треба обов'язково створити реєстр і сайт з усіма такими закладами, щоб кожна людина могла бачити всю необхідну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, установи реабілітації".

"Харків, де сталася трагедія, повинен стати прикладом усіх напрацювань — як заходити на об'єкт, що з ним робити, куди відправляти людей, як це має фіксуватися, де і на яких майданчиках про це має подаватися інформація", — цитує Зеленського сайт голови держави .

При цьому президент попросив правоохоронні органи і профільні відомства відстежувати, "що відбувається з такими об'єктами, які ми виявляємо, з точки зору правоохоронної системи".

Також за словами українського лідера, соцслужби повинні систематизувати інформацію по цій малозахищених категорії осіб: "Куди ви розписуєте людей, якщо вони повертаються до рідних і що з ними відбувається, хто їх фінансує, яку соціальну виплату вони отримують. Тобто їх соціальне, фінансове, медичне забезпечення, і в яких лікарнях за ними дивляться ".

Зеленський зробив висновок, що за результатом такої "реформи", міста і області повинні отримати можливість самостійно надавати такі послуги для людей похилого віку, при чому "високого, якісного рівня".

Нагадаємо, під час свого візиту до Харкова, Зеленський заявив, що підпише указ про оголошення 23 січня вдень жалоби по всій країні через пожежу, яка сталася напередодні в пансіонаті з пенсіонерами в Харкові.