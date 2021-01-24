"Поражает цель на 50 км": украинский дрон-камикадзе "Пилум" успешно прошел испытания (видео)

Комплекс можно развернуть всего за 2 минуты.

Представитель компании A.Drones Юрий Касьянов сообщил в Facebook о том, что они провели испытания беспилотного дрона-камикадзе "Пилум". Комплекс для запуска был смонтирован прямо в пикапе, рой дронов запускается каждые две минуты, а дальность поражения целей — до 50 км.

"Украинский Милитарный Портал" со ссылкой на производителя рассказывает, что такие дроны-камикадзе могут использоваться в составе роя дронов для прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО). Комплекс называют "простым в применении" и "недорогим", но "смертельным для противника".

"Пилум" — это дрон-камикадзе с массой боевой части 2 кг в варианте с силовой установкой и 5 кг в варианте планирующей бомбы. Его можно как направлять на цели по известным координатам. Также им можно управлять вручную.

[ + – ]

Благодаря модульной компонировке "Пилум" можно запускать и с земли (с контейнера) и с воздуха (с дрона-носителя).

Максимальная скорость движения "Пилума" — 110 км/ч. Время его полета — до 30 минут, максимальная высота, на которую он может подниматься — 2000 метров.

[ + – ]

A.Drones — украинская инновационная научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (дронов), беспилотных наземных транспортных систем.

Напомним, недавно подтвердилась информация о том, что Украина закупит мощные турецкие беспилотники Bayraktar. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг). Эти БПЛА активно применял Азербайджан в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе.