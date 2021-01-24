"Вражає мету на 50 км": український дрон-камікадзе "Пілум" успішно пройшов випробування (відео)

Комплекс можна розгорнути всього за 2 хвилини.

Представник компанії A.Drones Юрій Касьянов повідомив у Facebook про те, що вони провели випробування безпілотного дрона-камікадзе "Пілум". Комплекс для запуску був змонтований прямо в пікапі, рій дронів запускається що дві хвилини, а дальність ураження цілей — до 50 км.

"Український мілітарний Портал" з посиланням на виробника розповідає, що такі дрони-камікадзе можуть використовуватися у складі рою дронів для прориву системи протиповітряної оборони (ППО). Комплекс називають "простим у застосуванні" і "недорогим", але "смертельним для противника".

"Пілум" — це дрон-камікадзе з масою бойової частини 2 кг у варіанті з силовою установкою і 5 кг у варіанті літаючої бомби. Його можна як направляти на цілі по відомих координатах. Також ним можна керувати вручну.

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Завдяки модульному компонуванню "Пілум" можна запускати і з землі (з контейнера), і з повітря (з дрона-носія).

Максимальна швидкість руху "Пілуму" — 110 км/год. Час його польоту — до 30 хвилин, максимальна висота, на яку він може підніматися — 2000 метрів.

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A.Drones — українська інноваційна науково-виробнича компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів (дронів) і безпілотних наземних транспортних систем.

Нагадаємо, нещодавно підтвердилася інформація про те, що Україна закупить потужні турецькі безпілотники Bayraktar. Дрон може нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби (до 55 кг). Ці БПЛА активно застосовував Азербайджан у ході недавньої війни в Нагірному Карабасі.