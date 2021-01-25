"КалашНаш": Завод "Маяк" представил мульплатформу для автоматов Калашникова

Мультиплатформа позволит путем заменой ствола, затвора и магазина заряжать патроны натовского калибра.

Украинское войско в скором времени станет потребителем патронов мировых калибром, поэтому предприятие решило разработать мультикалиберную платформу "КалашНаш", — сообщается на странице завода "Маяк" в Фейсбуке.

Платформа позволяет за несколько минут сменить ствол, затвор и магазин автомата для перехода на другой калибр. Она рассчитана для стрельбы патронами 5,45х39 (советский калибр), 5,56х45 или 223 remington (калибр НАТО), 6ХС, 6,5х30 Grendel и 7,62х39.

Отмечается, что для стрельбы потребуется заменить лишь три детали, все остальные части автомата Калашникова менять не нужно будет. Также платформа подойдет для АК разных моделей: АК74, АКМ, АКСУ и другие модели.

[ + – ] Вверху стволовая коробка для натовского 5,56х45, а внизу для основного калибра ВСУ 7,62х39 Фото: facebook / Маяк

Также разработчикам удалось внедрить режим "болтовика" для ведения точной стрельбы одиночными выстрелами.

Планируется продажа платформы "КалашНаш" на рынке охотничьего и спортивного оружия. То есть его можно будет купить гражданским лицам.

Напомним, в мае 2020 года завод "Маяк" поставил очередную партию пулеметов для БТР.

Ранее Украина получила от США 20 "Хамви" и 84 лодки для нужд ВСУ.