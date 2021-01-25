"КалашНаш": Завод "Маяк" представив мультиплатформу для автоматів Калашникова

Мультиплатформа дозволить шляхом заміною стовбура, затвора і магазина заряджати патрони натовського калібру.

Українське військо незабаром стане споживачем патронів світових калібрів, тому підприємство вирішило розробити мультикаліберну платформу "КалашНаш", — повідомляється на сторінці заводу "Маяк" у Фейсбуці.

Платформа дозволяє за кілька хвилин змінити ствол, затвор і магазин автомата для переходу на інший калібр. Вона розрахована для стрільби патронами 5,45х39 (радянський калібр), 5,56х45 або 223 remington (калібр НАТО), 6ХС, 6,5х30 Grendel і 7,62х39.

Зазначається, що для стрільби потрібно замінити лише три деталі, усі інші частини автомата Калашникова міняти не потрібно. Також платформа підійде для АК різних моделей: АК74, АКМ, АКСУ та інші моделі.

Також розробникам вдалося впровадити режим "болтовик" для ведення точної стрільби одиночними пострілами.

Планується продаж платформи "КалашНаш" на ринку мисливської та спортивної зброї. Тобто його можна буде купити цивільним особам.

Нагадаємо, що у травні 2020 року завод "Маяк" поставив чергову партію кулеметів для БТР.

Раніше Україна отримала від США 20 "Хамві" і 84 човни для потреб ЗСУ.