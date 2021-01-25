В восьми областях и в Киеве полностью открылись школы

После двухнедельного карантина большинство школьников вернулось за парты.

В Украине с 25 января в восьми областях полностью открылись школы Об этом сообщает глава Минобразования Сергей Шкарлет в Telegram.

За парты вернулись ученики (почти 100% школ — очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киева.

От 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. В Николаеве ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные — по смешанной форме.

70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

В Полтавской области — смешанная и дистанционная формы обучения. На Тернопольщине младшие классы посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы — по смешанной форме.

Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично — дистанционная формы обучения.

Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек.

Напомним, 11 января киевские школьники вышли с зимних каникул. Тем не менее обучение для них проходит в дистанционном формате на время действия карантина в Украине.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что на локдауне большинство школ отправят на каникулы, а школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, уйдут на дистанционное обучение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.