У восьми областях і в Києві повністю відкрилися школи

Після двотижневого карантину більшість школярів повернулося за парти.

В Україні з 25 січня у восьми областях повністю відкрилися школи. Про це повідомляє глава Міносвіти Сергій Шкарлет у Telegram.

За парти повернулися учні (майже 100% шкіл — очний формат) Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Чернігівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та Києва.

Від 99% до 91% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. У Миколаєві учні 1-4, 9 та 11 класів навчатимуться в очному режимі, інші — за змішаною формою.

Від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

У Полтавській області — змішана і дистанційна форми навчання. На Тернопільщині молодші класи відвідують уроки в звичайному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. У Вінницькій області 1-4 і 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи — за змішаною формою.

У Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна й змішана, частково — дистанційна форми навчання.

Установи професійної (професійно-технічної), професійної перед вищим і вищої освіти можна відвідувати групами не більше 20 осіб.

Нагадаємо, 11 січня київські школярі вийшли із зимових канікул. Проте навчання для них проходить в дистанційному форматі на піреод дії карантину в Україні.

Раніше Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що на локдауні більшість шкіл відправлять на канікули, а школи, у яких канікулярний фонд уже закінчився, підуть на дистанційне навчання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.