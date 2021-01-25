На Донбассе тяжело ранили украинского бойца, появилась реакция ТКГ

Это уже не первый подобный инцидент за последние несколько дней: предыдущая снайперская вылазка противника обернулась смертью солдата ВСУ.

В понедельник, 25 января, в районе полудня, пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных в районе города Золотое, Попаснянского района Луганской области.

Как сообщила у себя в Telegram украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), в результате провокации был тяжело ранен один боец Вооруженных сил Украины. Имя военнослужащего не называется. Сообщается лишь, что ему предоставлена медицинская помощь, а его состояние оценивается, как "тяжелое".

"Украинская сторона СЦКК с помощью координационного механизма инициировала "режим тишины" и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ", – отмечается в публикации.

[ + – ] Telegram / UkrdelegationTCG

Спустя полтора часа, в этот же день, пресс-служба украинской делегации в ТКГ уточнила, что солдат был ранен снайперской пулей. "Также повреждены с использованием ПТРК один из жилых домов на линии разграничения", – добавили в ведомстве.

В связи с произошедшим, на этот же день запланировано внеочередное заседание "Подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе". Проходить оно будет в режиме видеоконференции.

"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", – анонсировали содержание предстоящего заседания в ТКГ.

Отметим, что это уже не первый случай грубого нарушения действующего на Донбассе "режима прекращения огня" за последние несколько дней. Так, 21 января, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" от рук вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий.

Как мы уже сообщали, небоевые потери Украины в 2020 году в полтора раза превысили боевые. Так, во время боевых действий в ВСУ погибли 50 военнослужащих, тогда как по бытовым причинам скончались 79 военнослужащих.