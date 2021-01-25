На Донбасі важко поранили українського бійця, з'явилася реакція ТКГ

Це вже не перший подібний інцидент за останні кілька днів: попередня снайперська вилазка противника обернулася смертю солдата ЗСУ.

У понеділок, 25 січня, близько полудня, проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових у районі міста Золоте, Попаснянського району Луганської області.

Як повідомила в себе в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ), у результаті провокації був важко поранений один боєць Збройних сил України. Ім'я військовослужбовця не називається. Повідомляється лише, що йому надана медична допомога, а його стан оцінюється, як "важкий".

"Українська сторона СЦКК за допомогою координаційного механізму ініціювала" режим тиші "і направила ноту моніторингової місії ОБСЄ", — наголошується в публікації.

Через півтори години, у цей же день, прес-служба української делегації в ТКГ уточнила, що солдат був поранений снайперською кулею. "Також пошкоджені з використанням ПТРК один з житлових будинків на лінії розмежування", — додали у відомстві.

У зв'язку з тим, що сталося, на цей же день заплановано позачергове засідання "Підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі". Проходити воно буде в режимі відеоконференції.

"Представники української делегації з використанням чинних міжнародних механізмів нададуть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ", — анонсували зміст майбутнього засідання в ТКГ.

Зазначимо, що це вже не перший випадок грубого порушення чинного на Донбасі "режиму припинення вогню" за останні кілька днів. Так, 21 січня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" від рук ворожого снайпера загинув український військовослужбовець.

Як ми вже повідомляли, небойові втрати України у 2020 році в півтора рази перевищили бойові. Так, під час бойових дій в ЗСУ загинули 50 військовослужбовців, тоді як з побутових причин померли 79 військовослужбовців.