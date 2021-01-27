Платные СИЗО принесли украинскому бюджету более 2 млн гривен

Все средства, заработанные в ходе проекта, будут направлены на восстановление бесплатных камер СИЗО.

Платные камеры СИЗО с улучшенными условиями принесли украинскому бюджету почти 2,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"2 276 287 грн – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", – сказано в сообщении.

Все средства, заработанные в ходе проекта, будут направлены на восстановление бесплатных камер СИЗО.

В течение января к проекту присоединились еще четыре СИЗО, в которых также обустроили помещения с улучшенными условиями содержания. Это Бахмутское учреждение исполнения наказаний №6, Мариупольский, Кропивницкий и Измаильский следственные изоляторы.

На сегодняшний день платные камеры обустроены в 26 СИЗО страны.

Напомним, Денис Малюська заявил, что в ближайшее время в Украине может появиться новый вид наказания для преступников – пробационный надзор. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий законопроект. Он также сообщил, что уже разработан крупный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за черту города.