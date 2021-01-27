Платні СІЗО принесли українському бюджету більше 2 млн гривень

Усі кошти, зароблені під час проєкту, спрямують на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

Платні камери СІЗО з поліпшеними умовами принесли українському бюджету майже 2,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"2. 276 287 грн — саме стільки за станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер із поліпшеними умовами перебування", — йдеться в повідомленні.

Усі кошти, зароблені під час проєкту, спрямують на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

Протягом січня до проєкту приєдналися ще чотири СІЗО, в яких також облаштували приміщення з поліпшеними умовами утримання. Це Бахмутська установа виконання покарань №6, Маріупольський, Кропивницький та Ізмаїльський слідчі ізолятори.

На сьогоднішній день платні камери облаштовані в 26 СІЗО країни.

Нагадаємо, Денис Малюська заявив, що найближчим часом в Україні може з'явитися новий вид покарання для злочинців — пробаційний нагляд. Міністерство юстиції вже підготувало відповідний законопроєкт. Він також повідомив, що вже розроблений великий проєкт щодо перенесення СІЗО з центрів міст на околиці або за межі міста.