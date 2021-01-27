В эко-парке под Киевом семью с детьми атаковали стада копытных

Стадо бизонов преследовали семью с четырьмя детьми, а зубр повредил их автомобиль.

В эко-парке "Медвин" в Киевской области, который находится в селе Медвин (Богуславский район), стадо бизонов и зубров напало на семью. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на частного предпринимателя Юрия Цвиркуна.

По словам бизнесмена, он вместе с женой и четырьмя детьми приехал в парк отдохнуть. С ними также были друзья семьи (у друзей было еще трое детей) – все вместе они были на четырех автомобилях.

В эко-парке проводятся экскурсии на автомобилях и квадроциклах. Посетителей приглашают посмотреть и покормить верблюдов, лошадей Пржевальского, бизонов, зубров, бойволов и оленей.

"Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду и в случае чрезвычайной ситуации страховать и защищать нас, — отметил Юрий.

Когда семья заехала на середину угодий и приблизилась к бизонам, все покинули автомобили, чтобы сфотографировать копытных.

Фото: Факты ICTV

"Нам сотрудник хозяйства дал морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и коней Пржевальского. Нас двое взрослых и четверо детей пошли на кормить лошадей, во время чего одно из животных начало брыкаться и дважды чуть не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле", – поделился Юрий Цвиркун.

Когда семья вернулась к автомобилю спустя 10 минут, возле него уже не было как друзей, так и сотрудника эко-парка. В тот момент автомобиль окружили стадо бизонов и зубр.

"Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства", – рассказал бизнесмен.

После этого зубр начал крушить автомобиль Цвиркуна. Он набрал своего друга, чтобы узнать, куда делся он вместе с сопровождающим. Как выяснилось, к тому моменту экскурсовод уже решил уделять время другой группе людей, которой он предложил поехать кормить верблюдов на другое поле.

Фото: Факты ICTV

"Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс", – добавил Юрий.

Итогом ситуации стал вызов полиции и написание заявления на эко-парк. Юрию удалось выяснить, что этот сотрудник работает на угодьях лишь месяц.

"Рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков!", – отметил Юрий Цвиркун.

По его словам, администрация эко-парка обещала уладить ситуацию и компенсировать моральный ущерб, но пока что этого не случилось.

Дети Юрия после инцидента с бизонами не могут спать – семье пришлось обращаться к психологу.

Как сообщалось ранее, целый табун лошадей Пржевальского заметили в Чернобыльской зоне отчуждения.

На кадрах, сделанных среди заснеженных пейзажей, – около десяти лошадей, которые не особо обращают внимания на человека и привольно бегают по лесу.

Согласно последней переписи, которую ученые провели в 2018 году, популяция зоны составляет около 150 лошадей

Напомним, в начале декабря прошлого года в зоне отчуждения погибли две лошади Пржевальского. Неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь и в них задохнулись.