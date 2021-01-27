В эко-парке под Киевом семью с детьми атаковали стада копытных
Стадо бизонов преследовали семью с четырьмя детьми, а зубр повредил их автомобиль.
В эко-парке "Медвин" в Киевской области, который находится в селе Медвин (Богуславский район), стадо бизонов и зубров напало на семью. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на частного предпринимателя Юрия Цвиркуна.
По словам бизнесмена, он вместе с женой и четырьмя детьми приехал в парк отдохнуть. С ними также были друзья семьи (у друзей было еще трое детей) – все вместе они были на четырех автомобилях.
В эко-парке проводятся экскурсии на автомобилях и квадроциклах. Посетителей приглашают посмотреть и покормить верблюдов, лошадей Пржевальского, бизонов, зубров, бойволов и оленей.
"Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду и в случае чрезвычайной ситуации страховать и защищать нас, — отметил Юрий.
Когда семья заехала на середину угодий и приблизилась к бизонам, все покинули автомобили, чтобы сфотографировать копытных.
"Нам сотрудник хозяйства дал морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и коней Пржевальского. Нас двое взрослых и четверо детей пошли на кормить лошадей, во время чего одно из животных начало брыкаться и дважды чуть не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле", – поделился Юрий Цвиркун.
Когда семья вернулась к автомобилю спустя 10 минут, возле него уже не было как друзей, так и сотрудника эко-парка. В тот момент автомобиль окружили стадо бизонов и зубр.
"Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства", – рассказал бизнесмен.
После этого зубр начал крушить автомобиль Цвиркуна. Он набрал своего друга, чтобы узнать, куда делся он вместе с сопровождающим. Как выяснилось, к тому моменту экскурсовод уже решил уделять время другой группе людей, которой он предложил поехать кормить верблюдов на другое поле.
"Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс", – добавил Юрий.
Итогом ситуации стал вызов полиции и написание заявления на эко-парк. Юрию удалось выяснить, что этот сотрудник работает на угодьях лишь месяц.
"Рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков!", – отметил Юрий Цвиркун.
По его словам, администрация эко-парка обещала уладить ситуацию и компенсировать моральный ущерб, но пока что этого не случилось.
Дети Юрия после инцидента с бизонами не могут спать – семье пришлось обращаться к психологу.
Как сообщалось ранее, целый табун лошадей Пржевальского заметили в Чернобыльской зоне отчуждения.
На кадрах, сделанных среди заснеженных пейзажей, – около десяти лошадей, которые не особо обращают внимания на человека и привольно бегают по лесу.
Согласно последней переписи, которую ученые провели в 2018 году, популяция зоны составляет около 150 лошадей
Напомним, в начале декабря прошлого года в зоне отчуждения погибли две лошади Пржевальского. Неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь и в них задохнулись.