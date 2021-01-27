В еко-парку під Києвом сім'ю з дітьми атакували стада копитних

Стадо бізонів переслідували сім'ю з чотирма дітьми, а зубр пошкодив їхній автомобіль.

В еко-парку "Медвин" у Київській області, який знаходиться в селі Медвин (Богуславський район), стадо бізонів і зубрів напало на сімʼю. Про це повідомляють "Факти" з посиланням на приватного підприємця Юрія Цвіркуна.

За словами бізнесмена, він разом із дружиною та чотирма дітьми приїхав у парк відпочити. З ними також були друзі сімʼї (у друзів було ще троє дітей) — усі разом вони були на чотирьох автомобілях.

В еко-парку проводяться екскурсії на автомобілях і квадроциклах. Відвідувачів запрошують подивитися і погодувати верблюдів, коней Пржевальського, бізонів, зубрів, буйволів та оленів.

"Разом зі співробітником господарства ми заїхали на територію угідь, перед поїздкою на екскурсію він пообіцяв супроводжувати нас усюди і в разі надзвичайної ситуації страхувати і захищати нас", — зазначив Юрій.

Коли сімʼя заїхала на середину угідь і наблизилася до бізонів, усі покинули автомобілі, щоб сфотографувати копитних.

Фото: Факти ICTV

"Нам співробітник господарства дав моркву і запропонував піти на сусіднє поле погодувати оленів і коней Пржевальського. Ми, двоє дорослих і четверо дітей, пішли нагодувати коней, під час чого одна з тварин почала хвицатися і двічі ледь не вдарила мою 8-річну дочку. Ми відразу залишили їх і пішли до свого авто на сусідньому полі", — поділився Юрій Цвіркун.

Коли сімʼя повернулася до автомобіля через 10 хвилин, біля нього вже не було ні друзів, ні співробітника еко-парку. У той момент автомобіль оточили стадо бізонів і зубр.

"Коли ми підійшли ближче, щоб сісти в машину, бізони напали на нас і почали переслідувати. Діти сильно злякалися, пережили неймовірний шок, почали плакати і просити про допомогу. Ми з дружиною взяли дітей і побігли через все поле ближче до виходу, але ворота зсередини були замкнені на замок. Ми не змогли покинути територію господарства", — розповів бізнесмен.

Після цього зубр почав трощити автомобіль Цвіркуна. Він зателефонував своєму другові, щоб дізнатися, куди подівся він разом із супровідником. Як зʼясувалося, до того моменту екскурсовод вже вирішив приділяти час іншій групі людей, якій він запропонував поїхати годувати верблюдів на інше поле.

Фото: Факти ICTV

"Ми чекали повернення працівника господарства майже 15 хвилин, за цей час пережили неймовірний стрес", — додав Юрій.

Підсумком ситуації став виклик поліції і написання заяви на еко-парк. Юрію вдалося зʼясувати, що цей співробітник працює на угіддях лише місяць.

"Робочі там не оформлені належним чином, відповідно до законодавства України, тварини не зареєстровані та не мають паспортів й інших документів, гроші за екскурсію беруть готівкою і не видають чеків!", — зазначив Юрій Цвіркун.

За його словами, адміністрація еко-парку обіцяла залагодити ситуацію і компенсувати моральну шкоду, але поки що цього не сталося.

Діти Юрія після інциденту з бізонами не можуть спати — сімʼї довелося звертатися до психолога.

Як повідомлялося раніше, цілий табун коней Пржевальського помітили в Чорнобильській зоні відчуження.

На кадрах, зроблених серед засніжених пейзажів, — приблизно десяти коней, які не особливо звертають уваги на людей і вільно бігають лісом.

Згідно з останнім переписом, який вчені провели в 2018 році, популяція зони становить близько 150 коней

Нагадаємо, на початку грудня минулого року в зоні відчуження загинули двоє коней Пржевальського. Невідомі встановили петлі-пастки з металевого троса, в які натрапили лоша разом із дорослою особиною і там задихнулися.