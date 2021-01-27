Дистанционное обучение усиливает наследственную бедность, – Институт демографии НАНУ

Не все украинские семьи имеют достаточно ресурсов, чтобы их дети могли получать качественное образование на расстоянии

Дистанционное обучение из-за пандемии карантина, на которое школьников и студентов перевели еще в марте прошлого года, усиливает социальное расслоение общества. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

Она подчеркнула, что не все украинские семьи имеют достаточно ресурсов, чтобы их дети могли получать качественное образование на расстоянии.

"Не каждый ученик может посещать уроки онлайн, не каждый учитель может их нормально провести. Кроме того, связь – далеко не во всех населенных пунктах в Украине есть нормальный интернет. Еще один аспект – если семья состоятельная, кроме всего прочего, она в состоянии нанять ребенку репетитора, бедные же не могут себе этого позволить. И родители детей из малообеспеченных семей не имеют надлежащего образования и далеко не всегда могут помочь", – пояснила эксперт.

При этом Либанова отметила, что в целом ситуация с образованием в Украине неплохая:

"Мы мониторим данные о связи бедности с уровнем образования с 1999 года – четкая информация, свидетельствующая о меньшей доле бедных людей среди людей с высшим образованием, чем в других категориях. Возможно, они работают не по специальности, но имеют сравнительно лучшие доходы, чем другие граждане. Так, бедность среди людей с высшим образованием составляет 11%, среди тех, кто имеет среднее образование, – 29%".

Эксперт подчеркнула: карантинные мероприятия и дистанционное обучение усиливают наследственное неравенство и бедность.

Второй минус онлайн-образования – потеря навыков общения в социуме.

"По оценке Всемирного банка, 64% общего богатства составляет человеческий капитал. А это — образование, квалификация и социальные связи. У бедных людей доступ к социальному капиталу и без того ограничен", – подчеркнула Либанова.

Ранее Фокус разбирался в том, почему карантин радикально изменит среднее образование.

Тем временем после окончания локдауна в Украине большинство школ заработали в обычном режиме, и 25 января за парты сели как ученики младших классов, так и дети, которые учатся в средней и старшей школе.