Дистанційне навчання підсилює спадкову бідність, — Інститут демографії НАНУ

Не всі українські сім'ї мають достатньо ресурсів, щоб їхні діти могли отримувати якісну освіту на відстані

Дистанційне навчання через пандемію коронавірусу та карантину, на який школярів і студентів перевели ще в березні минулого року, підсилює соціальне розшарування суспільства. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

Вона підкреслила, що не всі українські сім'ї мають достатньо ресурсів, щоб їхні діти могли отримувати якісну освіту на відстані.

"Не кожен учень може відвідувати уроки онлайн, не кожен учитель може їх нормально провести. Крім того, зв'язок — далеко не у всіх населених пунктах в Україні є нормальний інтернет. Ще один аспект — якщо сім'я заможна, крім усього іншого, вона може найняти дитині репетитора, бідні ж не можуть собі цього дозволити. І батьки дітей з малозабезпечених сімей не мають належної освіти і далеко не завжди можуть допомогти ", — пояснила експертка.

Вадночас Лібанова зазначила, що загалом ситуація з освітою в Україні непогана:

"Ми моніторимо дані про зв'язок бідності з рівнем освіти з 1999 року — чітка інформація, яка свідчить про меншу частку бідних людей серед людей з вищою освітою, ніж в інших категоріях. Можливо, вони працюють не за фахом, але мають порівняно кращі доходи, ніж інші громадяни. Так, бідність серед людей з вищою освітою становить 11%, серед тих, хто має середню освіту, — 29%".

Експертка підкреслила: карантинні заходи й дистанційне навчання посилюють спадкову нерівність і бідність.

Другий мінус онлайн-освіти — втрата навичок спілкування в соціумі.

"За оцінкою Світового банку, 64% загального багатства становить людський капітал. А це — освіта, кваліфікація та соціальні зв'язки. У бідних людей доступ до соціального капіталу й без того обмежений", — підкреслила Лібанова.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому карантин радикально змінить середню освіту.

Тим часом після закінчення локдауну в Україні більшість шкіл почали працювати в звичайному режимі, і 25 січня за парти сіли як учні молодших класів, так і діти, які навчаються у середній та старшій школах.