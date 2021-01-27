В Киеве с 28 января из-за непогоды ограничат въезд грузовиков

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

С четверга, 28 января, с 6:30 из-за ухудшения погодных условий грузовикам временно запретят въезжать в Киев. Столичные власти хотят уменьшить пробки и обеспечить беспрепятственное движение снегоуборочной техники.

Об этом сообщает сайт Киевской госгорадминистрации.

"С 6:30 28 января временно ограничат въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Ожидается сильный снегопад. Это позволит минимизировать заторы и обеспечить движение снегоуборочной техники", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Кроме того, водителей призывают не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

"Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", – предупредили в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве будет идти снег. По прогнозу синоптиков, 27 января в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Осадки начнутся вечером. Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от + 1 до -2. А с 28 января – прогнозируют снег при температуре от 0 до -6.