У Києві з 28 січня через негоду обмежать в'їзд вантажівок

Обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов.

З четверга, 28 січня, з 6:30 через погіршення погодних умов вантажівкам тимчасово заборонять в'їжджати до Києва. Столична влада хоче зменшити затори і забезпечити безперешкодний рух снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації.

"З 6:30 28 січня тимчасово обмежать в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Очікується сильний снігопад. Це дозволить мінімізувати затори та забезпечити рух снігоприбиральної техніки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов.

Крім того, водіїв закликають не користуватися власним авто під час снігопаду та, за можливості, віддавати перевагу громадському транспорту.

"Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Машини, які заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", — попередили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що в Києві йтиме сніг. За прогнозом синоптиків, 27 січня в Києві очікується погіршення погодних умов. Опади почнуться ввечері. Можливий дощ із переходом у мокрий сніг за температури від + 1 до -2. А з 28 січня — прогнозують сніг за температури від 0 до -6.