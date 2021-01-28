Совладелец "Dream Town" Александр Меламуд вакцинировался российским "Спутником V"

Прививку "Спутником V" он получил в Москве в одной из клиник, где работает его дочь.

Украинский и российский бизнесмен, совладелец ТРЦ "Dream Town", "Lee Cooper Jeans" и ряда других объектов вакцинировался российской вакциной в Москве, о чем он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сделал первую прививку. Укололся Спутником. Пока никаких отрицательных эмоций. Перед вакцинацией врач лет двадцати пяти провёл первичный осмотр. Сначала подумал, что такой молодняк не может быть врачом, а потом сам над собой посмеялся. Седьмой десяток есть седьмой десяток. С каждым годом разрыв между моим возрастом и моим представлением о возрасте незрелости будет увеличиваться" — написал бизнесмен.

По словам бизнесмена, вакцину он получил совершенно бесплатно и никаких негативных последствий он не чувствует. В Москву Меламуд добрался через Минск.

Бизнесмен также написал, что ранее он получал позитивный тест на коронавирус, однако он оказался ошибочным.

Напомним, в ПАСЕ представитель российской делегации заявил, что Украина подала документы для регистрации российской вакцины "Спутник V".

Ранее Степанов признал, что харьковская "Биолек" действительно подала заявку на регистрацию "Спутник V".