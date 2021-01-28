Співвласник "Dream Town" Олександр Меламуд вакцинувався російським "Супутником V"

Щеплення "Супутником V" він отримав у Москві в одній з клінік, де працює його дочка.

Український та російський бізнесмен, співвласник ТРЦ "Dream Town", "Lee Cooper Jeans" і низки інших обʼєктів вакцинувався російською вакциною в Москві, про що він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Зробив перше щеплення. Уколовся Супутником. Поки ніяких негативних емоцій. Перед вакцинацією лікар років двадцяти пʼяти провів первинний огляд. Спочатку подумав, що такий молодняк не може бути лікарем, а потім сам над собою посміявся. Сьомий десяток є сьомий десяток. З кожним роком розрив між моїм віком і моїм уявленням про вік незрілості збільшуватиметься", — написав бізнесмен.

За словами бізнесмена, вакцину він отримав абсолютно безкоштовно й жодних негативних наслідків не відчуває. До Москви Меламуд дістався через Мінськ.

Бізнесмен також написав, що раніше отримував позитивний тест на коронавірус, однак той виявився помилковим.

Нагадаємо, у ПАРЄ представник російської делегації заявив, що Україна подала документи для реєстрації російської вакцини "Супутник V".

Раніше Степанов визнав, що харківська "Біолік" дійсно подала заявку на реєстрацію "Супутник V".