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Статистика коронавируса в Украине на 28 января: более 5,5 тысяч новых заболевших

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коронавирус в украине
Фото: Скриншот

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской и Днепропетровской областях — 308 и 296 новых случаев.

За сутки 27 января зафиксировано 5529 новых случаев коронавирирусной болезни Covid-19. В том числе 248 детей и 236 медицинских работников.

За минувшие сутки:

  • Госпитализированы — 1941 человек
  • Умерли — 149 человек
  • Выздоровели — 11 946 человек

Проведено тестирований 48 736 (ИФА — 20 109, ПЦР-тестов — 28 627).

Ежедневный рост числа заболевших
Ежедневный рост числа заболевших

За время пандемии в Украине заразилось 1 206 412 человек. Выздоровели — 992 031 человек. Умерло — 22 351. Проведено 6 184 320 ПЦР-тестов.

Количество новых случаев заболевания в регионах:

  • Киев — 127 076 случаев (из них 396 за последние сутки);
  • Винницкая область — 26 432 (255);
  • Волынская область — 36 442 (159);
  • Днепропетровская область — 66 930 (296);
  • Донецкая область — 43 564 (201);
  • Житомирская область — 44 003 (263);
  • Закарпатская область — 31 147 (247);
  • Запорожская область — 65 130 (249);
  • Ивано-Франковская область — 47 501(262);
  • Киевская область — 68 381 (163);
  • Кировоградская область — 9 719 (45);
  • Луганская область — 13 745 (105);
  • Львовская область — 70 245 (454);
  • Николаевская область — 38 501 (308);
  • Одесская область — 80 787(171);
  • Полтавская область — 42 771 (151);
  • Ровенская область — 45 498 (172);
  • Сумская область — 45 537 (175);
  • Тернопольская область — 37 396 (213);
  • Харьковская область — 77 242 (313);
  • Херсонская область — 20 551 (102);
  • Хмельницкая область — 43 671 (242);
  • Черкасская область — 45 345 (103);
  • Черновицкая область — 44 955 (285);
  • Черниговская область — 33 469 (199).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

По данным ресурса covid19.com.ua, 26 января было проведено 26496 ПЛР-тестов, 20% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 628 образцов.

Напомним, социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса даже при условии, что прививка будет бесплатной