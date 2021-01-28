Статистика коронавируса в Украине на 28 января: более 5,5 тысяч новых заболевших
Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской и Днепропетровской областях — 308 и 296 новых случаев.
За сутки 27 января зафиксировано 5529 новых случаев коронавирирусной болезни Covid-19. В том числе 248 детей и 236 медицинских работников.
За минувшие сутки:
- Госпитализированы — 1941 человек
- Умерли — 149 человек
- Выздоровели — 11 946 человек
Проведено тестирований 48 736 (ИФА — 20 109, ПЦР-тестов — 28 627).
За время пандемии в Украине заразилось 1 206 412 человек. Выздоровели — 992 031 человек. Умерло — 22 351. Проведено 6 184 320 ПЦР-тестов.
Количество новых случаев заболевания в регионах:
- Киев — 127 076 случаев (из них 396 за последние сутки);
- Винницкая область — 26 432 (255);
- Волынская область — 36 442 (159);
- Днепропетровская область — 66 930 (296);
- Донецкая область — 43 564 (201);
- Житомирская область — 44 003 (263);
- Закарпатская область — 31 147 (247);
- Запорожская область — 65 130 (249);
- Ивано-Франковская область — 47 501(262);
- Киевская область — 68 381 (163);
- Кировоградская область — 9 719 (45);
- Луганская область — 13 745 (105);
- Львовская область — 70 245 (454);
- Николаевская область — 38 501 (308);
- Одесская область — 80 787(171);
- Полтавская область — 42 771 (151);
- Ровенская область — 45 498 (172);
- Сумская область — 45 537 (175);
- Тернопольская область — 37 396 (213);
- Харьковская область — 77 242 (313);
- Херсонская область — 20 551 (102);
- Хмельницкая область — 43 671 (242);
- Черкасская область — 45 345 (103);
- Черновицкая область — 44 955 (285);
- Черниговская область — 33 469 (199).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
По данным ресурса covid19.com.ua, 26 января было проведено 26496 ПЛР-тестов, 20% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 628 образцов.
Напомним, социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса даже при условии, что прививка будет бесплатной