Статистика коронавируса в Украине на 28 января: более 5,5 тысяч новых заболевших

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской и Днепропетровской областях — 308 и 296 новых случаев.

За сутки 27 января зафиксировано 5529 новых случаев коронавирирусной болезни Covid-19. В том числе 248 детей и 236 медицинских работников.

За минувшие сутки:

Госпитализированы — 1941 человек

Умерли — 149 человек

Выздоровели — 11 946 человек

Проведено тестирований 48 736 (ИФА — 20 109, ПЦР-тестов — 28 627).

[ + – ] Ежедневный рост числа заболевших

За время пандемии в Украине заразилось 1 206 412 человек. Выздоровели — 992 031 человек. Умерло — 22 351. Проведено 6 184 320 ПЦР-тестов.

Количество новых случаев заболевания в регионах:

Киев — 127 076 случаев (из них 396 за последние сутки);

Винницкая область — 26 432 (255);

Волынская область — 36 442 (159);

Днепропетровская область — 66 930 (296);

Донецкая область — 43 564 (201);

Житомирская область — 44 003 (263);

Закарпатская область — 31 147 (247);

Запорожская область — 65 130 (249);

Ивано-Франковская область — 47 501(262);

Киевская область — 68 381 (163);

Кировоградская область — 9 719 (45);

Луганская область — 13 745 (105);

Львовская область — 70 245 (454);

Николаевская область — 38 501 (308);

Одесская область — 80 787(171);

Полтавская область — 42 771 (151);

Ровенская область — 45 498 (172);

Сумская область — 45 537 (175);

Тернопольская область — 37 396 (213);

Харьковская область — 77 242 (313);

Херсонская область — 20 551 (102);

Хмельницкая область — 43 671 (242);

Черкасская область — 45 345 (103);

Черновицкая область — 44 955 (285);

Черниговская область — 33 469 (199).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

По данным ресурса covid19.com.ua, 26 января было проведено 26496 ПЛР-тестов, 20% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 628 образцов.

Напомним, социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса даже при условии, что прививка будет бесплатной