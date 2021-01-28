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Статистика коронавірусу в Україні станом на 28 січня: понад 5,5 тисяч нових хворих

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коронавірус в Україні
Фото: Скриншот

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області (454), у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській і Дніпропетровській областях — 308 і 296 нових випадків відповідно.

За добу 27 січня зафіксовано 5 529 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема 248 дітей та 236 медичних працівників.

За минулу добу:

  • Госпіталізовано — 1 941 особа;
  • Померли — 149 осіб;
  • Одужали — 11 946 осіб.

Проведено тестувань 48 736 (ІФА — 20 109, ПЛР-тестів — 28 627).

Щоденне зростання кількості хворих
Щоденне зростання кількості хворих

За час пандемії в Україні захворіло 1 206 412 осіб. Одужали — 992 031 особв. Померли — 22 351. Проведено 6 184 320 ПЛР-тестів.

Кількість нових випадків захворювання в регіонах:

  • Київ — 127 076 випадків (з них 396 за останню добу);
  • Вінницька область — 26 432 (255);
  • Волинська область — 36 442 (159);
  • Дніпропетровська область — 66 930 (296);
  • Донецька область — 43 564 (201);
  • Житомирська область — 44 003 (263);
  • Закарпатська область — 31 147 (247);
  • Запорізька область — 65 130 (249);
  • Івано-Франківська область — 47 501 (262);
  • Київська область — 68 381 (163);
  • Кіровоградська область — 9 719 (45);
  • Луганська область — 13 745 (105);
  • Львівська область — 70 245 (454);
  • Миколаївська область — 38 501 (308);
  • Одеська область — 80 787 (171);
  • Полтавська область — 42 771 (151);
  • Рівненська область — 45 498 (172);
  • Сумська область — 45 537 (175);
  • Тернопільська область — 37 396 (213);
  • Харківська область — 77 242 (313);
  • Херсонська область — 20 551 (102);
  • Хмельницька область — 43 671 (242);
  • Черкаська область — 45 345 (103);
  • Чернівецька область — 44 955 (285);
  • Чернігівська область — 33 469 (199).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.com.ua, 26 січня було проведено 26 496 ПЛР-тестів, 20% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 628 зразків.

Нагадаємо, соціологія говорить про те, що 52% населення України не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть за умови, що щеплення буде безкоштовним.