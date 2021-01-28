Статистика коронавірусу в Україні станом на 28 січня: понад 5,5 тисяч нових хворих
Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області (454), у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській і Дніпропетровській областях — 308 і 296 нових випадків відповідно.
За добу 27 січня зафіксовано 5 529 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема 248 дітей та 236 медичних працівників.
За минулу добу:
- Госпіталізовано — 1 941 особа;
- Померли — 149 осіб;
- Одужали — 11 946 осіб.
Проведено тестувань 48 736 (ІФА — 20 109, ПЛР-тестів — 28 627).
За час пандемії в Україні захворіло 1 206 412 осіб. Одужали — 992 031 особв. Померли — 22 351. Проведено 6 184 320 ПЛР-тестів.
Кількість нових випадків захворювання в регіонах:
- Київ — 127 076 випадків (з них 396 за останню добу);
- Вінницька область — 26 432 (255);
- Волинська область — 36 442 (159);
- Дніпропетровська область — 66 930 (296);
- Донецька область — 43 564 (201);
- Житомирська область — 44 003 (263);
- Закарпатська область — 31 147 (247);
- Запорізька область — 65 130 (249);
- Івано-Франківська область — 47 501 (262);
- Київська область — 68 381 (163);
- Кіровоградська область — 9 719 (45);
- Луганська область — 13 745 (105);
- Львівська область — 70 245 (454);
- Миколаївська область — 38 501 (308);
- Одеська область — 80 787 (171);
- Полтавська область — 42 771 (151);
- Рівненська область — 45 498 (172);
- Сумська область — 45 537 (175);
- Тернопільська область — 37 396 (213);
- Харківська область — 77 242 (313);
- Херсонська область — 20 551 (102);
- Хмельницька область — 43 671 (242);
- Черкаська область — 45 345 (103);
- Чернівецька область — 44 955 (285);
- Чернігівська область — 33 469 (199).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid19.com.ua, 26 січня було проведено 26 496 ПЛР-тестів, 20% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 628 зразків.
Нагадаємо, соціологія говорить про те, що 52% населення України не готові вакцинуватися від коронавірусу навіть за умови, що щеплення буде безкоштовним.