В Госдуме заявили о "разительных преобразованиях" на полуострове, которые Украина хочет скрыть от глаз иностранцев с помощью санкций в отношении российских авиакомпаний.

В Государственной Думе России отреагировали на вчерашнее решение Кабинета министров Украины предложить Совету национальной безопасности и обороны страны ввести санкции против российских авиакомпаний. Об этом в четверг, 28 января, сообщает "РИА Новости".

В частности, т. н. "депутат Госдумы от Крымского региона" Михаил Шеремет заявил, что "планы Киева по воздушной блокаде Крыма путем наложения санкций на российские авиакомпании обречены".

"Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей", – заявил "депутат" Госдумы от аннексированного Россией Крыма.

По мнению "парламентария", цель украинских политиков – не дать возможности гражданам других стран увидеть "разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией".

27 января власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний.

Напомним, что 27 января Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести экономические санкции в отношении 13 российских авиакомпаний сроком на три года.

Санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.

Ранее Криклий заявил, что Международные авиаперевозки могут полностью восстановиться с 2023 года.