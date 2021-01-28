"Хочуть не пустити людей в Крим". У Держдумі відреагували на санкції проти авіакомпаній РФ

У Держдумі заявили про "разючі перетворення" на півострові, які Україна хоче приховати від очей іноземців за допомогою санкцій щодо російських авіакомпаній.

У Державній Думі Росії відреагували на вчорашнє рішення Кабінету міністрів України запропонувати Раді національної безпеки та оборони країни ввести санкції проти російських авіакомпаній. Про це в четвер, 28 січня, повідомляє "РИА Новости".

Зокрема, т. з. "Депутат Держдуми від Кримського регіону" Михайло Шеремет заявив, що "плани Києва щодо повітряної блокади Криму шляхом накладання санкцій на російські авіакомпанії приречені".

"Українські діячі видають себе великими детективами, хоча насправді переслідують єдину мету — організувати повітряну блокаду, перекрити кордони і не допустити в Крим людей", — заявив "депутат" Держдуми від анексованого Росією Криму.

На думку "парламентарія", мета українських політиків — не дати можливості громадянам інших країн побачити "разючі перетворення півострова з моменту возз'єднання з Росією".

27 січня влада України звернулася в українське відділення Інтерполу для розшуку літаків, що літали в Крим з 2014 року. Прокуратура України встановила близько 500 і наклала арешт на 190 літаків російських авіакомпаній.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони України ввести економічні санкції проти 13 російських авіакомпаній терміном на три роки.

Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень над територією України.

Раніше Криклій заявив, що Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року.