Впервые за 5 лет темп реформ в Украине стал отрицательным, - VoxUkraine (инфографика)

Наибольшая антиреформа 2020 года - решение Конституционного суда о признании неконституционным закона "О предотваращении коррупции".

Аналитики VoxUkraine подвели итоги IV квартала в плане проведения реформ. На 16 позитивных изменений пришлось 50 негативных, — сообщается на сайте VoxUkraine.

Из пяти направлений реформ в двух не было никакого прогресса — в бизнес среде и энергетике. В направлении управления, монетарной политике и государственных финансов аналитики зафиксировали прогресс.

В четвертом квартале основным инициатором реформ стала Верховная Рада, которая проголосовала за 11 законопроектов. Они могут стать меняющими правила игры. На втором месте Кабмин — 2 реформы. По одному важному изменению инициировали Нацбанк и президент Зеленский.

Фото: VoxUkraine

Отмечается, что впервые за 5 лет индекс реформ стал отрицательным. Это связано с Конституционным судом, который принял решение, блокирующее работу НАПК. В КСУ считают, что в Украине нужно создать специальные институты, которые будут контролировать, как судьи выполняют антикоррупционные законы, и обеспечат отдельные правила декларирования для судей. Также неконституционными были признаны полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций государственных служащих.

Верховная Рада восстановила ряд полномочий НАПК и вернуло наказание за недостоверное декларирование, но это частичное решение проблемы. Наказание сделали гораздо мягче.

Напомним, согласно индексу инвестиционной привлекательности, Украина опустилась на уровень 2013 года.

27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.