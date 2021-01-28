Уперше за 5 років темп реформ в Україні став негативним, — VoxUkraine (інфографіка)

Найбільша антиреформа 2020 року — рішення Конституційного суду про визнання неконституційним закону "Про запобігання корупції".

Аналітики VoxUkraine підбили підсумки IV кварталу щодо проведення реформ. На 16 позитивних змін припало 50 негативних, — повідомляється на сайті VoxUkraine.

З п'яти напрямів реформ у двох не було ніякого прогресу — у бізнес середовищі й енергетиці. У напрямку управління, монетарної політики і державних фінансів аналітики зафіксували прогрес.

У четвертому кварталі основним ініціатором реформ стала Верховна Рада, яка проголосувала за 11 законопроєктів. Вони можуть змінити правила гри. На другому місці Кабмін — 2 реформи. По одній важливій зміні ініціювали Нацбанк і президент Зеленський.

Фото: VoxUkraine

Зазначається, що вперше за 5 років індекс реформ став негативним. Це пов'язано з Конституційним судом, який ухвалив рішення, що блокує роботу НАЗК. В КСУ вважають, що в Україні потрібно створити спеціальні інститути, які контролюватимуть, як судді дотримуються антикорупційних законів, і забезпечать окремі правила декларування для суддів. Також неконституційними були визнані повноваження НАЗК із контролю та перевірки декларацій державних службовців.

Верховна Рада відновила низку повноважень НАЗК і повернула покарання за недостовірне декларування, але це часткове вирішення проблеми. Покарання зробили набагато м'якшими.

Нагадаємо, згідно з індексом інвестиційної привабливості, Україна опустилася на рівень 2013 року.

27 жовтня Конституційний суд України скасував відповідальність за недостовірне декларування, а також частину контрольних повноважень Національного агентства з попередження корупції.