Связь станет лучше: в Украине в 10 раз увеличили нормы излучения для базовых станций

В Украине были одни из самых строгих норм по электромагнитному излучению. Теперь же граничные нормы увеличили в десять раз.

Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение норм электромагнитного излучения в 10 раз — с 10 мкВт на сантиметр квадратный до 100 мкВт на сантиметр квадратный, — соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава.

В Указе повышение норм связывают с необходимостью выполнения плана по дерегуляции и стимулированием экономики для преодоления негативных последствий от коронавируса. Предыдущие нормы были утверждены в 1996 году, они были одни из самых жестких в мире.

Например, в США разрешено излучение не выше 1000 мквт/см в квадрате. А в большинстве стран Европы допустимый уровень электромагнитного излучения составляет 100 мкВт/см в квадрате. При этом нет ни одного исследования, которое бы подтвердило влияние излучения базовых станций на здоровье человека или на окружающую среду.

В Минцифре заявляют, что повышение норм электромагнитного излучение позволит:

Увеличить мощность существующих станций, что позволит улучшить уровень сигнала или покрытия на территориях, где он был слаб, а также повысить радиус покрытия.

Добавить на существующих станциях новые диапазоны, что позволит улучшить качество связи и применить новые технологии.

"Нынешние нормы все еще далеки от тек, которые есть в большинстве стран Европы или Америки, но процес консультаций об их повышении шел почти год. Надеемся, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами", — заявил замминистра цифровой трансформации Александр Шелест.

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Напомним, в планах Минцифры до 2024 году обеспечить 4G интернетом 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов. К 2022 году 4G LTE интернет должен появиться на всех автодорогах.