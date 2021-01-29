Зв'язок стане кращим: в Україні вдесятеро збільшили норми випромінювання для базових станцій

В Україні були одні з найсуворіших норм електромагнітного випромінювання. Тепер же граничні норми збільшили вдесятеро.

Міністерство охорони здоров'я України схвалило підвищення норм електромагнітного випромінювання вдесятеро — з 10 мкВт на сантиметр квадратний до 100 мкВт на сантиметр квадратний, — відповідний указ опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В Указі підвищення норм пов'язують з необхідністю виконання плану з дерегуляції та стимулюванням економіки для подолання негативних наслідків від коронавірусу. Попередні норми були затверджені в 1996 році, вони були одні з найжорсткіших у світі.

Наприклад, у США дозволено випромінювання не понад 1 000 мкВт/см у квадраті. А в більшості країн Європи допустимий рівень електромагнітного випромінювання становить 100 мкВт/см у квадраті. Водночас немає жодного дослідження, яке б підтвердило вплив випромінювання базових станцій на здоров'я людини або на навколишнє середовище.

У Мінцифрі заявляють, що підвищення норм електромагнітного випромінювання дозволить:

збільшити потужність наявних станцій, що дозволить поліпшити рівень сигналу або покриття на територіях, де він був слабкий, а також підвищити радіус покриття;

додати на наявних станціях нові діапазони, що дозволить поліпшити якість зв'язку і застосувати нові технології.

"Нинішні норми все ще далекі від тих, які є в більшості країн Європи або Америки, але процес консультацій про їх підвищення тривав майже рік. Сподіваємося, що за три роки ми зможемо гармонізувати правила гри з розвиненими країнами", — заявив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

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Нагадаємо, у планах Мінцифри до 2024 році забезпечити 4G інтернетом 95% транспортної інфраструктури і населених пунктів. До 2022 року 4G LTE інтернет повинен з'явитися на всіх автодорогах.