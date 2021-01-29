В издательстве "Рідна мова" ответили на критику комикса об однополой любви

"Принцесса + Принцесса: долго и счастливо" не пропагандирует однополые отношения, считают в издательстве.

Министерство культуры Украины закупило и поставило в детские библиотеки 1240 экземпляров книг. Из-за ее темы возник скандал. В издательстве отреагировали на критику в своем телеграм-канале.

Сообщается, что принятие решения о закупке партии книг было принято независимыми экспертами Украинского института книги в 2019 году. Комикс "Принцесса + Принцесса: долго и счастливо" — это одна из 6 позиций, которые закупили у издательства.

Стоимость одного экземпляра 90 гривен, а не 509, о чем писали некоторые СМИ. Первый тираж составил 1500 книг, а сейчас в продаже находится второй объемом в 1000 экземпляров.

Комикс не про пропаганду нетрадиционных отношений, а про важность собственного выбора. Про осознание того, что люди разные и про терпимость к этому. Никаких откровенных сцен в комиксе нет и быть не может.

Целевая аудитория книги — 10-12 лет. Психологи утверждают, что гомосексуальность не обусловлена тем, что происходит вокруг ребенка. Поэтому нет никаких оснований утверждать, что комикс "пропагандирует гомосексуальность".

"Принцесса + Принцесса: долго и счастливо" – это история о двух девочках, одна из которых спасает вторую из заточения и они отправляются в путешествие. По пути девушки еще помогают неуклюжему "принцу-дураку" и наносят ответный удар злой королеве. Автором книги является Кейти О`Нилл.

Напомним, Украинский институт книги (УИК) и Министерство культуры Украины закупили для школьных и детских библиотек 1240 экземпляров указанной книги-комикса, и порекомендовали ее для прочтения детям от пяти лет. Согласно протоколу, предоставленному УИК, комикс направлен на преодоление стереотипных представлений о человеческих взаимоотношениях.

Сообщается, что комикс уже можно найти в библиотеках Украины.