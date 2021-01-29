У видавництві "Рідна мова" відповіли на критику коміксу про одностатеве кохання

"Принцеса + Принцеса: довго і щасливо" не пропагує одностатеві стосунки, вважають у видавництві.

Міністерство культури України закупило й спрямувало до дитячих бібліотек 1 240 примірників книг. Через її тему виник скандал. У видавництві відреагували на критику в своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що рішення про закупівлю партії книг було ухвалене незалежними експертами Українського інституту книги в 2019 році. Комікс "Принцеса + Принцеса: довго і щасливо" — це одна з 6 позицій, які закупили у видавництва.

Вартість одного примірника становить 90 гривень, а не 509, про що писали деякі ЗМІ. Перший тираж склав 1 500 книг, а зараз у продажу знаходиться другий обʼємом у 1 000 примірників.

Комікс не про пропаганду нетрадиційних стосунків, а про важливість власного вибору. Про усвідомлення того, що люди різні і про терпимість до цього. Ніяких відвертих сцен у коміксі немає і бути не може.

Цільова аудиторія книги — 10-12 років. Психологи стверджують, що гомосексуальність не зумовлена тим, що відбувається навколо дитини. Тому немає ніяких підстав стверджувати, що комікс "пропагує гомосексуальність".

"Принцеса + Принцеса: довго і щасливо" — це історія про двох дівчаток, одна з яких рятує другу з увʼязнення і вони вирушають в подорож. Дорогою дівчата допомагають ще й незграбному "принцу-дурневі" і завдають удару у відповідь злій королеві. Авторкою книги є Кейті О`Нілл.

Нагадаємо, Український інститут книги (УІК) і Міністерство культури України закупили для шкільних і дитячих бібліотек 1 240 примірників зазначеної книги-коміксу, і порекомендували її для прочитання дітям від пʼяти років. Згідно з протоколом, наданим УІК, комікс спрямований на подолання стереотипних уявлень про людські взаємини.

Повідомляється, що комікс уже можна знайти в бібліотеках України.