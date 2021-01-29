Россия незаконно призвала в армию более 28 тысяч крымчан, – Крымская правозащитная группа

Только за две призывные кампании прошлого года армия РФ пополнилась 6300 срочниками из Крыма.

В 2020 году в оккупированном Крыму в ходе двух призывных кампаний служить в российскую армию отправились 630 человек, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию Крымской правозащитной группы.

По информации "военного комиссариата Крыма" и Минобороны РФ, 3300 человек призвали весной, и не менее 3000 – осенью.

Всего в период оккупации было осуществлено 12 призывов, в период которых в армию РФ ушли служить не менее 28 044 человек.

Более того, правозащитники отмечают тот факт, что в последнее время Россия ужесточила наказание для крымчан, которые уклоняются от службы в рядах армии страны-оккупанта.

"Если за период с 2015 по 2019 годы в крымские суды было передано 82 дела за отказ от службы в российской армии, то в 2020 году этих дел было 81 — почти такое же количество, как в годы, предшествовавшие 2020 году", – заявил на пресс-конференции в "Укринформе" аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов. Он подчеркнул, что принудительный призыв крымчан, так же, как и привлечение к ответственности за отказ от службы в российской армии, является преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. Согласно статье 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, государству-оккупанту категорически запрещено принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах.

Фото: Крымская правозащитная группа

По данным "Крым. Реалии", в ноябре прошлого года прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении российскому военному комиссару по Черноморскому и Раздольненскому районах Крыма, который организовал восемь призывных кампаний и принуждал жителей полуострова служить в российской армии.

Напомним, нардеп Елизавета Богуцкая партии "Слуга народа" сообщила, что подаст в ВРУ постановление о создании ТСК для выяснения причин "почему стала возможна оккупация Крыма".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что до его прихода к власти "никто не думал о возвращении Крыма".