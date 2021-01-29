Росія незаконно призвала на службу понад 28 тисяч кримчан, — Кримська правозахисна група

Тільки за дві призовні кампанії минулого року армія РФ поповнилася 6 300 строковиками з Криму.

У 2020 році в окупованому Криму під час двох призовних кампаній служити в російську армію відправилися 6 300 чоловік, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію Кримської правозахисної групи.

За інформацією "військового комісаріату Криму" і Міноборони РФ, 3 300 чоловіків закликали навесні, і не менше 3 000 — восени.

Усього в період окупації було здійснено 12 закликів, у період яких в армію РФ пішли служити не менше 28 044 чоловік.

До того ж, правозахисники зазначають той факт, що останнім часом Росія посилила покарання для кримчан, які ухиляються від служби в лавах армії країни-окупанта.

"Якщо за період з 2015 по 2019 роки в кримські суди було передано 82 справи за відмову від служби в російській армії, то в 2020 році цих справ було 81 — майже така ж кількість, як в роки, що передували 2020", — заявив на прес-конференції в "Укрінформі" аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов. Він підкреслив, що примусовий призов кримчан, так само, як і залучення до відповідальності за відмову від служби в російській армії, є злочином із точки зору міжнародного гуманітарного права. Згідно зі статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни в 1949 році, державі-окупанту категорично заборонено примушувати цивільне населення служити в її збройних силах.

Фото: Крымская правозащитная группа

За даними "Крим. Реалії", у листопаді минулого року прокуратура АР Криму та Севастополя повідомила про підозру російському військовому комісару щодо Чорноморського і Роздольненського районів Криму, який організував вісім призовних кампаній і примушував жителів півострова служити в російській армії.

Нагадаємо, нардепка Єлизавета Богуцька партії "Слуга народу" повідомила, що подасть у ВРУ постанову про створення ТСК для з'ясування причин "чому стала можлива окупація Криму".

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що до його приходу до влади "ніхто не думав про повернення Криму".