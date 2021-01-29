На Донбассе беспилотник боевиков скинул снаряд на позиции ВСУ: ранены двое бойцов

Украинских бойцов с осколочными ранениями доставили в госпиталь, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В полдень пятницы, 29 января, оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17 на позиции украинских военных возле Водяного Донецкой области.

"Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня. Так, в полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье", – говорится в сообщении

Украинских бойцов с осколочными ранениями доставили в лечебное учреждение, где им была оказана необходимая врачебная помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в зоне ООС погибли 50 украинских военнослужащих, а в 2019 – 132.