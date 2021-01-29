На Донбасі безпілотник бойовиків скинув снаряд на позиції ЗСУ: поранено двох бійців

Українських бійців з осколковими пораненнями доставили в госпіталь, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

У полудень п'ятниці, 29 січня, окупанти на Донбасі поранили двох українських військових.

Про це у Facebook повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Проросійські бойовики скинули з безпілотника снаряд ВОГ-17 на позиції українських військових біля Водяного Донецької області.

"Сьогодні, 29 січня, російсько-окупаційні війська в черговий раз не виконали досягнуті домовленості і порушили режим припинення вогню. Так, у полудень, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув снаряд ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї", — йдеться в повідомленні

Українських бійців з осколковими пораненнями доставили до лікувального закладу, де їм була надана необхідна лікарська допомога. Стан здоров'я військовослужбовців задовільний.

Раніше повідомлялося, що в минулому році в зоні ООС загинули 50 українських військовослужбовців, а у 2019 — 132.