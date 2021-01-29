Новое правописание продолжает действовать, – Нацкомиссия по стандартам госязыка

Новое украинское правописание остается в силе минимум до момента, когда решение суда вступит силу.

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка выразили обеспокоенность отменой судом новой редакции украинского правописания.

В заявлении, опубликованном на сайте Кабмина, говорится, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести общество за пределы правового поля.

"Несмотря на широкий резонанс из-за решения суда, Нацкомиссия, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом обращает внимание, что на сегодня нет полного текста решения суда, которое может быть предметом конструктивного обсуждения", – заявили в ведомстве.

В Нацкомиссии отметили, что новое правописание будет действовать минимум до момента, когда решение суда вступит в законную силу.

"До момента, когда решение суда вступит в силу, постановление Кабинета Министров Украины «Вопросы украинского правописания» от 22 мая 2019 года № 437 является действующим и обязательным для исполнения на всей территории Украины", – заявили в Нацкомиссии.

Напомним, ОАСК 28 января отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания.

Решение суд принял по иску адвоката Ростислава Кравца. "Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", – пояснил он.

В Министерстве юстиции считают решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) незаконным.

В новой редакции правописания предложено много новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской – Донський, Трубецкой — Трубецький).

Буквосочетание th в словах греческого происхождения разрешено передавать и буквой т, таким образом можно писать и "анафема", и "анатема"; и "міф", и "міт" и др.

В словах, заимствованных из греческого или латинского языка, допускается передача сочетания букв au через aв: "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна" и др.

Предложено вместе писать слова с частями-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем’єр", "ексміністр".

Сообщалось, что над изменениями в правописании три года работали 25 языковедов.