Новий правопис продовжує діяти, — Нацкомісія зі стандартів державної мови

Новий український правопис залишається чинним до моменту, поки рішення суду про скасування не вступить в силу.

У Нацкомісії зі стандартів державної мови висловили стурбованість скасуванням судом нової редакції українського правопису.

У заяві, опублікованій на сайті Кабміну, йдеться, що завчасні дії, звернення і заклики можуть вивести суспільство за межі правового поля.

"Незважаючи на широкий резонанс через рішення суду, Нацкомісія, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом звертає увагу, що на сьогодні немає повного тексту рішення суду, яке може бути предметом конструктивного обговорення", — заявили у відомстві.

У Нацкомісії зазначили, що новий правопис діятиме мінімум до моменту, коли рішення суду вступить в законну силу.

"До моменту, коли рішення суду вступить в силу, постанову Кабінету Міністрів України «Питання українського правопису» від 22 травня 2019 року № 437 є чинним і обов'язковим для виконання на всій території України", — заявили в Нацкомісії.

Нагадаємо, ОАСК 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів 2019 року, яка ввела в дію нову редакцію правил українського правопису.

Рішення суд прийняв за позовом адвоката Ростислава Кравця. "Я подав позов через порушення процедури прийняття нового правопису. Мін'юст погоджувався, що Кабмін не мав права приймати це рішення. Не було попереднього обговорення з громадськістю, проект правопису не був опублікований, не пройшов всі процедури. Я вважаю, що таке перекручування української мови неприпустимо і негативно впливає на розвиток мови", — пояснив він.

У Міністерстві юстиції вважають рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) незаконним.

У новій редакції правопису запропоновано багато новацій. Наприклад писати російські прізвища із закінченням -ой через -ий (Донський — Донський, Трубецькой — Трубецький).

Буквосполучення "th" в словах грецького походження дозволено передавати і буквою "т", таким чином можна писати і "анафема", і "анатема"; і "міф", і "міт" та ін.

У словах, запозичених з грецької або латинської мови, допускається передача поєднання букв "au" через "aв": "пауза" і "Павза", "фауна" і "фавна" та ін.

Запропоновано разом писати слова з частинами-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем'єр", "ексміністр".

Повідомлялося, що над змінами в правописі три роки працювали 25 мовознавців.