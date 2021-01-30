Дело Кернеса: сыновья покойного мэра требуют оправдать его в суде

Киевский районный суд Полтавы продолжит рассмотрение дела о похищении участников Евромайдана в 2014 году.

Двое сыновей покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса просят суд продлить рассмотрение дела их отца, несмотря на его кончину.

Об этом рассказала одна из защитников Кернеса Юлия Плетнева, пишет "Суспільне".

Отмечается, что 29 января на заседании Киевского райсуда Полтавы Даниил и Кирилл заявили ходатайство. Даниил Привалов приехал в суд, а Кирилл Кернес подал заявление через адвокатов.

"Наша позиция заключается в том, что Геннадий Кернес и его охранники невиновны", – сказала Плетнева.

Представитель пострадавших Татьяна Зелькина написала в Facebook, что после длительного перерыва состоялось подготовительное заседание. Оно длилось почти 4 часа.

"Наверное, это сообщение кого-то удивит, с учетом последних событий, но да. Мы снова в процессе", – написала Зелькина.

Она также добавила, что родственниками Кернеса было заявлено о необходимости продолжения рассмотрения обвинения в отношении Кернеса с целью реабилитации.

"Право безусловное, удовлетворили. Но, с учетом того, как Геннадия Адольфовича провожали, на язык просится только одно. "Кто же его теперь посадит? Он же памятник!", – написала она.

Следующее заседание назначено на 22 февраля.

Напомним, Кернес и два его охранника обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев.

В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело. Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали это решение. 31 января 2020 Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, от которой лечился с 17 сентября.