Справа Кернеса: сини покійного мера вимагають виправдати його в суді

Київський районний суд Полтави продовжить розгляд справи про викрадення учасників Євромайдану у 2014 році.

Двоє синів покійного мера Харкова Геннадія Кернеса просять суд продовжити розгляд справи їх батька, незважаючи на його кончину.

Про це розповіла одна із захисників Кернеса Юлія Плетньова, пише "Суспільне".

Відзначається, що 29 січня на засіданні Київського райсуду Полтави Данило і Кирило заявили клопотання. Данило Привалов приїхав до суду, а Кирило Кернес подав заяву через адвокатів.

"Наша позиція полягає в тому, що Геннадій Кернес і його охоронці невинні", — сказала Плетньова.

Представник потерпілих Тетяна Зелькіна написала в Facebook, що після тривалої перерви відбулося підготовче засідання. Воно тривало майже 4 години.

"Напевно, це повідомлення когось здивує, з урахуванням останніх подій, але так. Ми знову в процесі", — написала Зелькіна.

Вона також додала, що родичами Кернеса було заявлено про необхідність продовження розгляду звинувачення щодо Кернеса з метою реабілітації.

"Право безумовне, задовольнили. Але, з урахуванням того, як Геннадія Адольфовича проводжали, проситься тільки одне " Хто ж його тепер посадить? Він же пам'ятник! ", — написала вона.

Наступне засідання призначене на 22 лютого.

Нагадаємо, Кернес і два його охоронця звинувачувалися у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Вони, за версією слідства, викрали і побили двох евромайдановцев.

У серпні 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу. Генпрокуратура і потерпілі оскаржили це рішення. 31 січня 2020 Полтавський апеляційний суд задовольнив скаргу і відправив справу на розгляд до суду першої інстанції.

Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці "Шаріте" через ускладнення, викликаних коронавирусной інфекцією, від якої лікувався з 17 вересня.