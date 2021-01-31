Главарь "ДНР" заявил, что в Донецк завезли российскую вакцину от коронавируса

Денис Пушилин объявил о старте вакцинации на оккупированных территориях.

На оккупированной территории Донецкой области стартует вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Первая партия препарата якобы уже была завезена в Донецк. Об этом сообщают оккупационные СМИ.

По словам так называемого "руководства" "ДНР" Дениса Пушилина, на оккупированной территории уже началась вакцинация. Она стартовала с доставкой нескольких тысяч доз, ожидается, что эти поставки будут регулярными.

В "ДНР" решили, что в первую очередь будут привиты российской вакциной люди из групп риска – медперсонал, учителя, соцработники. В "группу риска" также вошли и сотрудники "ведомств" и служб. Списки для вакцинирования уже составлены.

Стоит подчеркнуть, что российские СМИ сообщают поставках вакцины на Донбасс лишь со ссылкой на собственные источники. Российская Федерация пока официально не подтвердила поставки своей вакцины на оккупированные территории Украины.

При этом, Российский фонд прямых инвестиций также заявлял, что пока нет данных о прямых поставках "Спутника V" на Донбасс, писал ТАСС.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", – сообщили в РФПИ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в Украине начнется в феврале. По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже.