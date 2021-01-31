Ватажок "ДНР" заявив, що в Донецьк завезли російську вакцину від коронавірусу

Денис Пушилін оголосив про старт вакцинації на окупованих територіях.

На окупованій території Донецької області стартує вакцинація від коронавірусу російською вакциною "Супутник V". Перша партія препарату нібито вже була завезена в Донецьк. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

За словами так званого "керівництва" "ДНР" Дениса Пушилін Денис Володимирович, на окупованій території вже почалася вакцинація. Вона стартувала з доставкою кількох тисяч доз, очікується, що ці поставки будуть регулярними.

В "ДНР" вирішили, що в першу чергу будуть щеплені російською вакциною люди з груп ризику — медперсонал, вчителі, соцпрацівники. В "групу ризику" також увійшли і співробітники "відомств" і служб. Списки для вакцинації вже складені.

Фото: вакцинация на Донбассе

Варто підкреслити, що російські ЗМІ повідомляють поставках вакцини на Донбас лише з посиланням на власні джерела. Російська Федерація поки офіційно не підтвердила поставки своєї вакцини на окуповані території України.

При цьому, Російський фонд прямих інвестицій також заявляв, що поки немає даних про прямі поставки "Супутника V" на Донбас, писав ТАСС.

"РФПИ не провадить поставку вакцини" Супутник V "в Донецьк і Луганськ. У фонді не мають інформації про наявність чи відсутність подібних поставок", — повідомили в РФПИ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в Україні почнеться в лютому. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, антікоронавірусная вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше.