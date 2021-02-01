Дело не в "Made in Russia": Зеленский о том, почему не будут закупать российскую вакцину

Зеленский считает, что на данном этапе нет доказательств эффективности российского "Спутник V" от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Так как она является частью российской информационной войны. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу HBO.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине свою вакцину из-за того, что страна оказалась в конце "вагона вакцинации". И задача президента — сделать так, чтобы Украина была где-то в середине по терминам поставки вакцины.

"Касательно России. Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы понимали. Это одно из проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, а в том, что никто не может гарантировать качества этой вакцины. А они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень медленно и поздно, поэтому предлагают свою", — говорит Зеленский.

Поэтому Украина будет договариваться со другими странами, которые могут поставлять вакцину. Это и китайская Sinovac, и AstraZeneca, и Moderna. Последняя хоть и дороже в сравнении с другими, но Украина исходит из сроков доставки, а не стоимости.

Напомним, в Украине начали процедуру регистрации российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Но по словам министра Степанова, регистрировать ее не будут.