Справа не в "Made in Russia": Зеленський про те, чому не будуть закуповувати російську вакцину

Зеленський вважає, що на нинішньому етапі немає доказів ефективності російського "Супутник V" від коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу. Оскільки вона є частиною російської інформаційної війни. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу HBO.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні свою вакцину через те, що країна опинилася в кінці "вагона вакцинації". І завдання президента — зробити так, щоб Україна була десь в середині з термінів поставки вакцини.

"Щодо Росії. Я хочу сказати про російську вакцину, щоб ми розуміли. Це один із проявів серйозної інформаційної війни, яка ведеться. Питання не в тому, що там написано Made in Russia, а в тому, що ніхто не може гарантувати якості цієї вакцини. А вони користуються тим, що європейська вакцина приходить до нас дуже повільно і пізно, тому пропонують свою", — говорить Зеленський.

Тому Україна буде домовлятися з іншими країнами, які можуть поставляти вакцину. Це і китайська Sinovac, й AstraZeneca, і Moderna. Остання хоч і дорожча порівняно з іншими, але Україна зважає на терміни доставки, а не вартість.

Нагадаємо, в Україні почали процедуру реєстрації російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу. Але за словами Міністра Степанова, реєструвати її не будуть.