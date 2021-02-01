Второй магазин IKEA в Киеве откроют возле Ocean Plaza

Открыть магазин планируется в сентября 2021 года.

В Киеве планируют открыть второй магазин мебельного шведского бренда IKEA в торгово-развлекательном центре Ocean Mall, который построят недалеко от ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом бизнесмен Вагиф Алиев, который строит Ocean Mall, заявил сегодня, 1 февраля, во время открытия первого столичного магазина IKEA в ТРЦ Blockbuster Mall, передает НВ Бизнес.

Открыть ТРЦ Ocean Mall планируется в сентября 2021 года, сказал Алиев.

Он также рассказал, что на Петровке появится магазин IKEA площадью 40 тысяч кв. м. Алиев добавил, что с 2004 года вел переговоры с мэром Киева Виталием Кличко о приходе IKEA в Украину.

В итоге, сегодня официально открылся первый магазин IKEA в Киеве. Обслуживать в нем будут только 500 клиентов, чтобы придерживаться карантинных норм, уточняет Biz.liga.net.

По словам Алиева, он сохраняет планы по открытию 10 магазинов IKEA.

Напомним, 14 мая IKEA открыла онлайн-магазин в Украине. Он приостанавливал свою работу из-за огромного количества заказов. В июне 2020 года компания все еще не могла удовлетворить спрос.Также сообщалось, что IKEА, возможно, использовала украинскую нелегальную древесину из Карпат. Но это не подтвердилось.