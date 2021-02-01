Другий магазин IKEA в Києві відкриють біля Ocean Plaza

Відкрити магазин планується у вересні 2021 року.

У Києві планують відкрити другий магазин меблевого шведського бренду IKEA в торгово-розважальному центрі Ocean Mall, який побудують недалеко від ТРЦ Ocean Plaza.

Про це бізнесмен Вагіф Алієв, який будує Ocean Mall, заявив сьогодні, 1 лютого, під час відкриття першого столичного магазину IKEA в ТРЦ Blockbuster Mall, передає НВ Бізнес.

Відкрити ТРЦ Ocean Mall планується у вересні 2021 року сказав Алієв.

Він також розповів, що на Петрівці з'явиться магазин IKEA площею 40 тисяч кв. м. Алієв додав, що з 2004 року вів переговори з мером Києва Віталієм Кличком про прихід IKEA в Україну.

У підсумку, сьогодні офіційно відкрився перший магазин IKEA в Києві. Обслуговувати в ньому будуть тільки 500 клієнтів, щоб дотримуватися карантинних норм, уточнює Biz.liga.net.

За словами Алієва, він зберігає плани щодо відкриття 10 магазинів IKEA.

Нагадаємо, 14 травня IKEA відкрила онлайн-магазин в Україні. Він припиняв свою роботу через величезну кількість замовлень. У червні 2020 року компанія все ще не могла задовольнити попит Також повідомлялося, що IKEА, можливо, використовувала українську нелегальну деревину з Карпат. Але це не підтвердилося.