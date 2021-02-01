В Киеве за январь зарегистрированы 9 температурных рекордов, – климатологи

Среднемесячная температура воздуха января в столице составила -2,5°С, что превышает климатическую норму.

В январе в Киеве климатологи зафиксировали 9 температурных рекордов.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

В частности, по данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -2,5°С, что превышает обновленную климатическую норму (1991-2020 гг) на 0,7°С.

"Холоднее всего было 20 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 20,2°С, а теплое – 24 числа, когда максимальная температура поднялась до +8,6 градусов", – говорится в сообщении.

Кроме того, осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы.

Отметим, 25 января в Киеве было побито сразу три температурных рекорда: был зафиксирован самый теплый день, самая теплая ночь и наивысшая минимальная температура за сутки.

А вот в феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму – до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.