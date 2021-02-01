У Києві за січень зареєстровані 9 температурних рекордів, — кліматологи

Середньомісячна температура повітря січня в столиці становить -2,5 ° С, що перевищує кліматичну норму.

У січні в Києві кліматологи зафіксували 9 температурних рекордів.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Зокрема, за даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря січня в Києві становить -2,5 ° С, що перевищує оновлену кліматичну норму (1991-2020 рр) на 0,7 ° С.

"Найхолодніше було 20 січня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 20,2 ° С, а найтепліше — 24 числа, коли максимальна температура піднялася до +8,6 градусів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, опадів на проспекті Науки випало 63 мм, що склало майже дві місячні кліматичні норми.

Зазначимо, що 25 січня в Києві було побито відразу три температурних рекорди : був зафіксований найтепліший день, найтепліша ніч і найвища мінімальна температура за добу.

А ось у лютому середня місячна температура повітря передбачається від 3 ° морозу до 1 ° тепла, к Криму — до 3 ° тепла, що на 1,5-2,0 ° вища за середні багаторічні значення. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі.